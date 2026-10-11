La construcción perdió 120.000 empleos y advierten que no habrá recuperación en los próximos meses

La construcción argentina continúa estancada, con 120.000 puestos de trabajo perdidos y unas 2.000 empresas menos respecto de los niveles previos a la crisis del sector.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, advirtió que la actividad se mantiene 25% por debajo de su último pico, registrado en 2023, y que no existen señales de una recuperación inmediata.

“La actividad nuestra cayó un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. A partir de mediados de 2024 estamos estabilizados”, explicó a la Agencia Noticias Argentinas.

Weiss señaló que la pérdida de empleo se concentró en ese mismo período y que, si bien los indicadores dejaron de caer, todavía no consiguieron recuperarse.

“No veo ningún cambio en los próximos meses”, anticipó, y extendió ese pronóstico a comienzos de 2027.

El impacto de la falta de infraestructura

El empresario advirtió que la escasa inversión en rutas, ferrocarriles y obras públicas también limita el crecimiento de otras actividades económicas.

“Sin infraestructura, no hay crecimiento posible”, sostuvo.

Aunque reconoció el dinamismo de las inversiones privadas vinculadas con la minería y la energía, señaló que no alcanzan para compensar el retroceso general del sector.

Weiss también cuestionó que el financiamiento privado pueda reemplazar completamente a la inversión pública y sostuvo que es necesario recuperar proyectos de infraestructura sin abandonar el equilibrio fiscal.