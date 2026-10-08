Universidad pública: la UNSa marchará el 15 de octubre y convoca a toda la sociedad salteña

La comunidad de la Universidad Nacional de Salta volverá a movilizarse el próximo jueves 15 de octubre en el marco de una nueva jornada federal en defensa de la universidad pública. Mercedes Quiñones, decana de la Facultad de Humanidades, confirmó en Pelo & Barba por Aries que la convocatoria en Salta comenzará a las 17 en el Monumento 20 de Febrero.

Desde allí, autoridades, docentes, no docentes y estudiantes marcharán hacia plaza 9 de Julio, donde está previsto un acto de cierre alrededor de las 19.

Quiñones explicó que la organización se realiza a través de una mesa que reúne a las facultades, el Rectorado, los institutos de educación media y las representaciones gremiales de los distintos sectores universitarios.

Como parte de las acciones previas, el martes 13 se realizará un abrazo y una movilización interna, mientras que Humanidades inició recorridas por las aulas para conversar con los estudiantes sobre el conflicto. “Nos parece importante explicar la situación, la gravedad de la situación”, señaló.

La decana remarcó que la convocatoria no está limitada a quienes pertenecen a la UNSa. “Están invitados todos”, sostuvo, y destacó el acompañamiento que tradicionalmente reciben las marchas universitarias de vecinos y comerciantes durante su paso por la ciudad.