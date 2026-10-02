Milei cierra su gira por París con anuncios de inversión por US$10.500 millones

Javier Milei cierra este viernes su gira por París con anuncios de nuevas inversiones por alrededor de US$10.500 millones, concentradas principalmente en energía y minería, dos de los sectores que el Gobierno busca consolidar como motores de ingreso de capitales y exportaciones.

Entre los anuncios más relevantes aparece el proyecto de TotalEnergies por US$5.000 millones para ampliar sus operaciones en Vaca Muerta, además de iniciativas de Pan American Energy, YPF, Eramet y otros desarrollos encuadrados o vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El Gobierno utilizó la Argentina Week como vidriera para mostrar el RIGI, los proyectos energéticos y mineros y nuevas herramientas destinadas a captar capital extranjero.

La gira también dejó como novedad la aprobación del ingreso al RIGI del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, que contempla una inversión de US$12.400 millones a lo largo de 25 años. Ese monto no forma parte necesariamente del cálculo de los US$10.500 millones de nuevos anuncios difundidos durante la jornada, ya que corresponde a un proyecto de mayor plazo y estructura diferente.

El despliegue empresarial se produjo pese a las preguntas de inversores por la estabilidad económica y política de la Argentina en la antesala del año electoral. El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó responder a esas dudas y sostuvo ante empresarios que el principal riesgo no era el calendario electoral, sino “perderse la oportunidad de invertir en Argentina”.

La agenda presidencial de este viernes incluye actividades sobre energía, minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica, además de encuentros sectoriales vinculados con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Parte de esas actividades se desarrollan en la Agencia Internacional de Energía, la Embajada argentina y la Cámara Internacional de Comercio.

Milei también tiene previsto participar de una actividad del Paris Economic Forum en el Automóvil Club de Francia, donde recibirá una distinción y pronunciará unas palabras. Antes mantendrá un encuentro con el premio Nobel de Economía Philippe Aghion. El cierre de la Argentina Week está previsto para este viernes por la tarde-noche.

Tras esas actividades, el Presidente emprenderá el regreso a Buenos Aires durante la noche del viernes. Las previsiones difundidas antes del viaje ubican su llegada a la Argentina durante la mañana del sábado 3 de octubre, aunque los horarios de partida informados por distintos medios varían entre las 18 y las 23 de París.

La gira dejó además la reunión bilateral con Emmanuel Macron, el encuentro con 13 gobernadores y una sucesión de reuniones con CEOs del sector energético y minero. Milei buscó cerrar su paso por Francia con una imagen de respaldo empresarial y federal al programa económico, mientras el Gobierno intenta convertir los anuncios en proyectos concretos durante los próximos años.