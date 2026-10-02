Milei y Glencore anunciaron una inversión de US$4.000 millones para Agua Rica en Catamarca

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París el desarrollo del proyecto Agua Rica, en Catamarca, con una inversión estimada en US$4.000 millones. El anuncio se realizó en el marco de la Argentina Week, durante la gira oficial del mandatario por Francia.

Agua Rica fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta creada por la Ley Bases para promover proyectos de gran escala en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.

Según se informó, durante los primeros dos años Glencore prevé desembolsar US$771 millones, casi diez veces por encima del mínimo exigido por el régimen. La inversión total proyectada asciende a US$4.000 millones y será financiada mediante una combinación de aportes de capital y deuda de la compañía.

El proyecto Agua Rica comprende un yacimiento de gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno. Glencore había solicitado formalmente su incorporación al RIGI en agosto de 2025, junto con El Pachón, en San Juan, y estimó entonces que ambos desarrollos podrían generar miles de puestos de trabajo durante las etapas de construcción y operación.

Agua Rica contempla además utilizar las instalaciones de procesamiento de Bajo La Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento, dando lugar al esquema conocido como proyecto MARA. La compañía prevé que las obras comiencen en noviembre de 2027, mientras que la producción está proyectada para los primeros años de la próxima década.

El anuncio suma otro proyecto minero de gran escala al esquema del RIGI y refuerza la estrategia del Gobierno de promover inversiones extranjeras durante la agenda desarrollada esta semana en París.