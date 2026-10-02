Gimnasia y Tiro: El plantel volvió a entrenar, pero sigue el reclamo por los salarios adeudados

Gimnasia y Tiro atraviesa nuevamente horas de tensión fuera de la cancha. El plantel profesional volvió a poner sobre la mesa el reclamo por los salarios adeudados.

Este jueves, los futbolistas decidieron no realizar el entrenamiento previsto y reclamaron la presencia del presidente del club, Marcelo Mentesana, para obtener respuestas respecto de la deuda salarial.

El planteo de los jugadores es concreto: se les adeudan tres meses de sueldo, una situación que viene generando malestar dentro del grupo.

Esta mañana volvieron a entrenar

Luego de la medida adoptada ayer, el plantel retomó esta mañana los trabajos bajo las órdenes de Juan Manuel Azconzábal, con la cabeza puesta en el próximo compromiso: la visita a San Martín de Tucumán.

El regreso a los entrenamientos permite que el equipo continúe con su preparación deportiva, aunque el reclamo económico no quedó resuelto.

Un conflicto que viene desde hace meses

La situación salarial no es nueva en Gimnasia y Tiro. Durante la temporada ya se habían producido reclamos por atrasos en los pagos y distintos episodios de tensión entre el plantel y la dirigencia.

Más recientemente, después de la victoria ante Atlético Rafaela, Nicolás Rinaldi volvió a referirse públicamente a la situación económica y apuntó a la necesidad de que se cumplan los compromisos asumidos por la dirigencia.

Ahora, el reclamo vuelve a tomar fuerza con la decisión del plantel de no entrenar durante la jornada del jueves.

El foco está en San Martín

Mientras la situación económica continúa sin resolución, el equipo de Azconzábal debe mantener la concentración en lo deportivo.

Gimnasia y Tiro prepara su visita a San Martín de Tucumán, en un partido de máxima exigencia por la Primera Nacional.

El plantel volvió a trabajar este viernes, pero la deuda salarial sigue siendo un tema pendiente y los futbolistas esperan respuestas concretas de la dirigencia.

En Gimnasia y Tiro hay dos frentes abiertos: el equipo se prepara para un partido importante dentro de la cancha, mientras afuera continúa el reclamo por los tres meses de sueldo adeudados.