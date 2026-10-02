El Martearena sueña con una semifinal de Copa Argentina: Atlético Tucumán-Platense, Falcioni contra Palermo y Salta en carrera

Salta vuelve a levantar la mano para recibir un partido decisivo de la Copa Argentina.

Con los cuatro semifinalistas definidos, Atlético Tucumán y Platense protagonizarán uno de los cruces que definirán a los finalistas del certamen. Y el estadio Padre Ernesto Martearena aparece nuevamente en escena como posible escenario para el partido.

La posibilidad comenzó a trabajarse luego de que Platense sellara este jueves su clasificación a las semifinales. El Calamar derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Norberto Tomaghello, con un gol de cabeza de Gonzalo Lencina a los 83 minutos, y se metió por primera vez entre los cuatro mejores de la competencia.

Del otro lado estará Atlético Tucumán, que consiguió su clasificación tras eliminar por penales a Independiente Rivadavia, el último campeón de la Copa Argentina. El Decano empató 1-1 en los 90 minutos y luego se impuso 3-2 desde los doce pasos.

El Martearena, otra vez en carrera

A partir de la definición del cuadro, desde Salta comenzaron a trabajar para intentar llevar el partido al estadio Padre Ernesto Martearena.

La provincia ya tiene un antecedente reciente con Atlético Tucumán en la Copa Argentina. En agosto de 2025, el escenario salteño recibió el partido entre el Decano y Newell's por los octavos de final, en una jornada organizada a partir de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial y la Agencia Provincial Salta Deportes.

Ahora el desafío sería todavía mayor: una semifinal de Copa Argentina, a un partido de la gran final.

La intención es que Salta vuelva a formar parte del recorrido de la competencia y pueda recibir a dos equipos que buscarán un lugar en la definición del torneo.

Tres fechas que estuvieron sobre la mesa

En las primeras conversaciones para llevar adelante la posibilidad de que el partido se dispute en Salta, se comenzaron a evaluar como alternativas las fechas del 21 y 27 de octubre.

También apareció inicialmente el 4 de noviembre dentro del análisis del calendario. Sin embargo, esa fecha ya fue establecida oficialmente por la AFA para la disputa de la final de la Copa Argentina, por lo que la semifinal debería quedar ubicada previamente.

Por ahora, la organización todavía no oficializó día, horario ni estadio para Atlético Tucumán-Platense. La otra semifinal será protagonizada por Banfield y Boca, mientras se aguarda la programación definitiva de ambos encuentros.

Salta quiere otra noche de Copa

El Martearena vuelve a aparecer en el radar de la Copa Argentina. Esta vez, con la posibilidad de recibir una semifinal y con un condimento especial: uno de los protagonistas sería nuevamente Atlético Tucumán, un equipo que ya sabe lo que significa jugar este torneo en suelo salteño.

Las gestiones recién comienzan y todavía resta la confirmación oficial, pero Salta ya trabaja para que Atlético Tucumán y Platense se encuentren en el Padre Ernesto Martearena.

Una semifinal, dos equipos, un solo lugar en la final y Salta buscando quedarse con una noche grande de Copa Argentina.