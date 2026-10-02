Boca recibe en La Bombonera a Unión

Boca recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.

Es por esto que el "Xeneize" mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.