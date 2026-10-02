El plantel de Juventud Antoniana decidió no entrenar este jueves en reclamo por una deuda salarial.

El clima en Juventud Antoniana volvió a quedar marcado por un reclamo salarial. El plantel profesional decidió no entrenar y manifestó su preocupación por la deuda que la institución mantiene con los jugadores correspondiente al mes de agosto de 2026.

La medida fue tomada por los futbolistas como forma de reclamar una respuesta de la dirigencia y la regularización de los haberes pendientes.

La situación se produce mientras el equipo continúa con su preparación y con la mirada puesta en sus próximos compromisos deportivos. Sin embargo, la cuestión económica volvió a ocupar el centro de la escena dentro del plantel.

Reclamo por el salario de agosto

De acuerdo con lo planteado por los jugadores, el sueldo correspondiente a agosto todavía no fue abonado, motivo por el cual decidieron interrumpir la actividad prevista.

El reclamo apunta a obtener certezas respecto de cuándo podrá concretarse el pago y busca que la dirigencia pueda brindar una respuesta concreta ante la situación.

Por el momento, resta conocer cuál será la postura de la institución y si habrá una reunión entre los representantes del plantel y los dirigentes para intentar destrabar el conflicto.

Una situación que preocupa

No es la primera vez que las cuestiones económicas generan preocupación en el fútbol salteño y, en este caso, el reclamo vuelve a instalarse en Juventud Antoniana, uno de los clubes históricos de la provincia.

La prioridad del plantel pasa ahora por encontrar una solución al atraso salarial y recuperar la normalidad en los entrenamientos.