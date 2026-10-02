Caputo dijo que los gobiernos de derecha fueron los que más daño hicieron a la Argentina



Luis Caputo dejó una de las frases más llamativas del Argentina Week en París al afirmar que los gobiernos de derecha fueron, probablemente, los que más daño hicieron a la Argentina porque generaron expectativas que luego no cumplieron.

“Cada vez que Argentina enfrentó este tipo de situaciones de estrés económico hemos estado dando constantemente pésimas respuestas políticas”, sostuvo el ministro de Economía. En ese marco, aseguró que los errores atravesaron a distintas fuerzas e ideologías y agregó que “probablemente los que más daño hicieron fueron estos últimos”, en referencia a los gobiernos de derecha.

Caputo explicó que el problema radica en que de una administración identificada con el libre mercado se esperan determinadas políticas económicas. “No esperás que alguien que cree en el libre mercado haga este tipo de cosas”, señaló durante su exposición, al presentar al actual Gobierno de Javier Milei como un punto de inflexión respecto de experiencias anteriores.

La declaración rápidamente generó repercusiones por la trayectoria del propio ministro. Caputo formó parte del gobierno de Mauricio Macri: primero fue secretario de Finanzas, luego ministro de Finanzas y finalmente presidente del Banco Central durante 2018.

La frase también reavivó el debate sobre otros dirigentes que participaron del macrismo y actualmente ocupan lugares centrales en el oficialismo libertario. Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central durante buena parte de aquella administración y Patricia Bullrich estuvo al frente del Ministerio de Seguridad.

El planteo de Caputo aparece además en un momento en el que el Gobierno nacional busca diferenciar el programa económico de Milei de experiencias anteriores de centroderecha y sostiene que el actual esquema fiscal, monetario y de desregulación representa una ruptura con políticas aplicadas en gestiones previas.

Así, la afirmación del ministro terminó generando una paradoja política: al cuestionar con dureza a los gobiernos de derecha del pasado, dejó bajo esa misma discusión a una administración de la que él mismo formó parte y a varios funcionarios que hoy integran o acompañan al gobierno libertario.