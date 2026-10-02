Por una nueva penalización, Colapinto terminó 19° y 22° en las Prácticas Libres en Malasia

La decimosexta fecha de la Fórmula 1 comenzó de manera atípica en la madrugada de este viernes, en el Gran Premio de Bahréin que se corre en el Circuito de Sepang en Malasia. Franco Colapinto terminó P19 en la primera Práctica y último en la segunda, aunque los resultados no reflejan directamente el rendimiento del auto, ya que Alpine se enfocó en preparar el A526 para la carrera.

Además de los cinco lugares de penalización que Franco deberá cumplir por el choque en Bakú, se sumaron 10 puesto más debido a que el equipo cambió la unidad de potencia del monoplaza y otros componentes, por lo que perderá 15 lugares respecto a la ubicación que obtenga en la Clasificación del sábado.

Debido a esto, la estrategia del equipo estuvo centrada en recopilar información sobre el comportamiento del auto en condiciones similares a las que enfrentará el domingo. Colapinto completó 22 vueltas con neumáticos blandos en la FP1 con un mejor tiempo de 1:40.531, mientras que en la segunda fueron 31 giros con una marca de 1:43.391.

Resultados de la Práctica Libre 1 del GP de Malasia