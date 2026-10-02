Salta inició gestiones para ser sede de la Copa Davis y el DELMI aparece como opción





Salta comenzó a mover fichas para intentar convertirse en sede de la Copa Davis. Álvaro Chalabe, presidente de la Asociación Salteña de Tenis, confirmó que ya existen conversaciones con la Asociación Argentina de Tenis y con sectores del Gobierno provincial para avanzar con una eventual postulación.

“Hace rato venimos pidiendo la Copa Davis. Es un sueño para todo tenista”, sostuvo Chalabe, quien comparó la posibilidad con recibir un partido de la Selección argentina en un Mundial. Según explicó, la iniciativa no surgió de manera improvisada y ya fue conversada con autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, encabezada por Agustín Calleri.

El dirigente aseguró además que durante las últimas horas hubo contactos de carácter más formal entre referentes del Gobierno de Salta y las autoridades nacionales del tenis. “Ya hay conversaciones entre el Gobierno provincial y la Asociación Argentina directamente entre sus cabezas de dirigencia”, afirmó.

Uno de los puntos centrales es la sede. Chalabe explicó que el Sporting Club no podría recibir una serie de Copa Davis por cuestiones reglamentarias vinculadas a las dimensiones de las canchas. Por ese motivo, la alternativa que aparece con más fuerza es el estadio DELMI, donde podría instalarse la superficie exigida por la organización.

La elección del DELMI también tiene un antecedente histórico. En 1991 se disputó allí una exhibición con Emilio Sánchez Vicario y Martín Jaite, que en ese momento estaban entre los mejores tenistas del mundo. Chalabe recordó que incluso participó de aquel encuentro como juez de línea.

Sin embargo, la posibilidad depende primero del sorteo de noviembre. Si Argentina debe jugar como visitante, la candidatura de Salta quedará automáticamente postergada. Si el seleccionado nacional resulta local, comenzará entonces la etapa decisiva de gestiones, inspecciones y definiciones.

También influirá el rival. El presidente de la Asociación Salteña de Tenis explicó que la altura de Salta modifica la velocidad de la pelota y puede ser considerada favorable o desfavorable por el capitán argentino, Javier Frana, y los jugadores. “Depende de un montón de factores, pero ya están iniciados los trámites”, remarcó.

Chalávez destacó además la confianza que la Asociación Argentina depositó en Salta durante los últimos años. Actualmente la provincia recibe finales nacionales juveniles y torneos sudamericanos e internacionales, con presencia de jugadores de distintos países y competencias que otorgan puntos para circuitos internacionales.

“Si nosotros podemos lograr esto, sería el evento deportivo más importante de la historia deportiva de Salta”, afirmó el dirigente, quien remarcó que la provincia busca consolidarse como sede de grandes acontecimientos y volver a ocupar un lugar relevante dentro del tenis nacional.



