LLA y aliados presentaron proyectos para remover a Juan Grabois de Diputados

La Libertad Avanza y sectores aliados presentaron proyectos en la Cámara de Diputados para avanzar con la remoción de Juan Grabois de su banca, luego de los fuertes cruces que protagonizó durante una reunión conjunta de comisiones realizada el 30 de septiembre.

Las iniciativas fueron impulsadas por Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. Ambos planteos apuntan a aplicar las facultades disciplinarias previstas en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a corregir o excluir a uno de sus miembros por determinadas conductas.

El episodio que originó los proyectos ocurrió durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, donde se debatía la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Allí se produjeron insultos y enfrentamientos verbales entre Grabois y legisladores libertarios, entre ellos Juliana Santillán, Carlos Zapata, Jairo Guzmán y Gerardo Huesen. La tensión derivó finalmente en el cierre abrupto de la reunión.

Giudici pidió directamente avanzar con la exclusión de Grabois por “desorden de conducta” y cuestionó las expresiones que el dirigente de Patria Grande dirigió contra otros diputados. La propuesta cuenta además con acompañamiento del bloque libertario.

Capozzi, en cambio, propuso un mecanismo previo de investigación. Su iniciativa plantea conformar una comisión especial de cinco diputados que deberá analizar los hechos, determinar su gravedad y recomendar, dentro de un plazo de 30 días, si corresponde la exclusión de Grabois u otra medida disciplinaria.

El legislador de Provincias Unidas sostuvo que una eventual sanción debe fundarse en hechos concretos y comprobados y aclaró que su planteo no busca castigar las posiciones políticas de Grabois ni sus críticas al Gobierno. El objetivo, según explicó, es determinar si existió una conducta sostenida capaz de alterar el normal funcionamiento parlamentario.

La eventual expulsión, sin embargo, requiere una mayoría agravada. El artículo 66 de la Constitución establece que para excluir a un integrante de una Cámara se necesita el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, por lo que la presentación de los proyectos abre un proceso político y parlamentario, pero no implica por sí misma la salida del diputado.

El conflicto suma así un nuevo capítulo a la creciente tensión entre Grabois y el oficialismo nacional, ahora trasladada al terreno institucional de la Cámara de Diputados.