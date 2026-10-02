Bullrich marcó diferencias con el Gobierno pero ratificó su apoyo a Milei

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional, aunque rechazó que sus planteos impliquen una ruptura con Javier Milei. Durante su participación en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, la senadora pidió acelerar las reformas económicas para que sus resultados lleguen con mayor rapidez a las familias y a las empresas.

“Lo importante que tenemos que lograr es que los tres años de gobierno, los cambios que se han hecho, se verifiquen en cada familia. Y eso significa velocidad”, sostuvo Bullrich. Su planteo apareció como un matiz respecto del pedido de “paciencia” que Milei había realizado ante los empresarios, aunque la dirigente insistió en que no lo considera una contradicción con el Presidente.

Bullrich puso el foco en la competitividad, el costo argentino y la necesidad de que las reformas macroeconómicas tengan un correlato más visible en la actividad productiva. Señaló que la industria, la construcción y el comercio necesitan condiciones similares a las de los países vecinos para competir y reclamó que los beneficios de las inversiones alcancen también a las cadenas productivas nacionales.

También reclamó una reducción coordinada de la presión tributaria. Según sostuvo, no alcanza con que la Nación disminuya impuestos si provincias o municipios los incrementan en paralelo. Por eso planteó que el esfuerzo debe abarcar a los tres niveles del Estado.

Frente a las preguntas sobre si estas críticas reflejan un alejamiento político, Bullrich buscó despejar dudas. “Yo no lo miraría en contradicción, sino en relación con la sociedad”, afirmó, y explicó que intenta representar las preocupaciones de trabajadores, empresas, comercios y PyMEs que acompañan el proceso de transformación.

La senadora también evitó anticipar definiciones electorales para 2027. Consultada sobre una eventual candidatura presidencial, recordó que acaba de asumir una banca en el Senado y remarcó que, antes que los nombres, deben definirse el proyecto, las alianzas y la forma en que se ordenará la oferta electoral.

Sobre el final apareció la definición política más gráfica. Ante la pregunta sobre si continuaba vigente aquella imagen de 2023 en la que “el Pato” abrazaba al “León”, Bullrich respondió: “Por supuesto”. De esa manera, pese a los matices que viene planteando sobre la marcha económica y la necesidad de acelerar resultados, ratificó su respaldo al proyecto de Milei.