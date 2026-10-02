Karina Milei y gobernadores visitaron en París el mercado donde se comercializan productos argentinos

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y un grupo de gobernadores recorrieron durante la madrugada el Rungis Marché International, en París, para conocer de primera mano cómo se comercializan los productos argentinos que llegan al mercado europeo.

La actividad se realizó en coincidencia con el horario de apertura del predio y la recepción de mercadería, con el objetivo de observar el proceso de ingreso, distribución y comercialización de alimentos y otros productos provenientes de la Argentina.

Rungis es considerado el mercado mayorista más grande del mundo y constituye uno de los principales centros de abastecimiento de productos frescos de Europa. La visita formó parte de la agenda oficial que la delegación argentina desarrolla en Francia en el marco de la Argentina Week.

De la recorrida participaron los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy. También estuvieron presentes el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La visita buscó mostrar a los mandatarios provinciales el funcionamiento del mercado europeo y las condiciones de acceso para productos argentinos, en una agenda que el Gobierno nacional viene utilizando para promover exportaciones, inversiones y oportunidades comerciales para las provincias.

La actividad se produjo luego de que Javier Milei mantuviera reuniones con gobernadores y autoridades francesas durante su estadía en París, en una gira enfocada en atraer inversiones y ampliar la presencia de sectores productivos argentinos en Europa.