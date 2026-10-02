Retiros voluntarios en ANSES: dispusieron una nueva prórroga

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta el próximo 9 de octubre a las 23:59 el plazo para que sus trabajadores puedan adherir a la segunda etapa del Plan de Retiros de Voluntad Recíproca.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 292/2026, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación. El período de adhesión había vencido originalmente el 30 de septiembre, pero el organismo resolvió extenderlo por siete días hábiles administrativos.

Según los fundamentos de la resolución, la prórroga responde a razones operativas y busca facilitar la aceptación y adhesión al programa. ANSES aclaró además que la extensión se encuentra dentro de la conformidad presupuestaria otorgada previamente.

Finalmente, la norma faculta a la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES a adoptar las medidas necesarias para implementar la ampliación del plazo. La nueva fecha límite quedó fijada para el viernes 9 de octubre a las 23:59.