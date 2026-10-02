Bancos cerrados cinco días seguidos en noviembre por la visita del papa León XIV

Los bancos de todo el país permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial durante noviembre, como consecuencia de una combinación de feriados y jornadas no laborables vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

El cierre comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario, fecha en la que tradicionalmente no hay atención en las entidades financieras. A esa jornada se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, correspondientes al fin de semana.

El lunes 9 tampoco habrá actividad bancaria porque fue declarado feriado nacional en todo el territorio argentino con motivo de la visita del Pontífice. La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial. León XIV permanecerá en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

A ese calendario se agregó ahora el martes 10 de noviembre, luego de que el Banco Central estableciera un feriado bancario para las entidades financieras de todo el país mediante la Comunicación “A” 8487, emitida el 1° de octubre.

De esta manera, en Salta también permanecerán cerradas las sucursales desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, y la atención presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre.

El cronograma quedará conformado de la siguiente manera: viernes 6, Día del Bancario; sábado 7 y domingo 8, fin de semana; lunes 9, feriado nacional por la visita papal; y martes 10, feriado bancario nacional dispuesto por el BCRA.

El cierre de las sucursales no significará una interrupción total de los servicios financieros. Durante esos días continuarán funcionando los cajeros automáticos, aplicaciones móviles, billeteras virtuales y home banking, mientras que las transferencias inmediatas podrán realizarse normalmente. Algunas operaciones que requieren compensación o procesamiento bancario podrán quedar pendientes hasta el siguiente día hábil.

El esquema general de feriados por la visita de León XIV contempla además particularidades según la jurisdicción. El martes 10 será feriado también en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 lo será exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.