Villarruel pidió apoyo estatal a las PyMEs y advirtió que la tecnología puede profundizar la inequidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió sobre el impacto que la reconversión tecnológica y la inteligencia artificial pueden tener sobre el mercado laboral argentino y reclamó una mayor participación del Estado para acompañar a las pequeñas y medianas empresas.

Durante su exposición en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, realizado en Madrid, Villarruel sostuvo que el debate sobre inteligencia artificial “no es meramente técnico” sino que constituye “una encrucijada humana”, y remarcó que el trabajador debe ocupar un lugar central en cualquier proceso de innovación.

En ese contexto, planteó que los Estados y los parlamentos deben intervenir con programas específicos destinados a las PyMEs, a las que definió como “el verdadero motor de nuestro empleo”. “Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital”, afirmó.

Villarruel también defendió la necesidad de impulsar “políticas públicas serias” orientadas al arraigo federal y la industrialización, y vinculó el desarrollo productivo con la generación y preservación del empleo. Sus definiciones introducen una diferencia con el enfoque de desregulación económica que sostiene el Gobierno nacional.

La vicepresidenta rechazó, además, que la respuesta frente a los cambios del mercado laboral sea una expansión permanente de la asistencia social. “Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo”, sostuvo, al considerar que el empleo debe continuar siendo uno de los ejes centrales de la política económica.

El planteo se produjo durante la visita oficial de Villarruel a España, donde participó del encuentro parlamentario iberoamericano y mantuvo reuniones con autoridades políticas de la región y de Europa. En Madrid también fue recibida junto a la delegación argentina por el rey Felipe VI.