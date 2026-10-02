Pasos fronterizos: Jama sigue cerrado y Sico está habilitado este viernes

La Subsecretaría de Defensa Civil actualizó este viernes 2 de octubre el estado de los pasos fronterizos de Salta y la región. La principal restricción se mantiene en Paso de Jama, Jujuy, que continúa con cierre temporal para toda clase de vehículos por las condiciones meteorológicas y los fuertes vientos.

En cambio, Paso de Sico está habilitado de 9 a 19 tanto para vehículos particulares como para transporte de cargas. En la zona se esperan temperaturas de hasta 13°C y vientos que pueden alcanzar los 65 km/h. Socompa, por su parte, continúa habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario, con ráfagas que rondan los 85 km/h.

Hacia Bolivia, los pasos se encuentran habilitados. El cruce de Aguas Blancas por chalanas funciona entre las 7 y las 19, mientras que Salvador Mazza, Los Toldos y el Puente Internacional de Aguas Blancas permanecen operativos las 24 horas. Las autoridades recomendaron precaución por lluvias, caminos mojados y ráfagas de viento en distintas zonas fronterizas.

También está habilitado el paso de Misión La Paz hacia Paraguay, con atención de 7 a 20.

Defensa Civil aconsejó verificar las condiciones de las rutas antes de viajar, llevar documentación vigente, combustible suficiente, abrigo y respetar las indicaciones de los organismos migratorios y aduaneros.