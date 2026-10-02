Corredor Bioceánico: Salta dio un paso clave para ejecutar el programa de US$100 millones

A través de la Resolución Delegada N° 798 D/2026 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial, la Provincia aprobó formalmente el Reglamento Operativo del programa. El documento establece los procedimientos, responsabilidades y reglas que deberán seguirse durante su ejecución.

El financiamiento fue autorizado por la Ley 8506 y corresponde al Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-64/2025. Los recursos tienen como destino inversiones en infraestructura vial y sistemas de agua y saneamiento en áreas consideradas estratégicas para la integración territorial del Corredor Bioceánico.

La aprobación del reglamento estaba contemplada como una de las condiciones previas vinculadas al primer desembolso. FONPLATA había comunicado en mayo que no tenía objeciones al documento presentado por Salta y consideraba cumplida esa exigencia; con la resolución publicada ahora, la Provincia formalizó administrativamente su aprobación.