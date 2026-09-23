Por lesiones, Juan Foyth y Thiago Almada fueron desafectados de la Selección Argentina para la fecha FIFA

El defensor del Villarreal y el volante de River sufrieron diversas lesiones en la previa a la convocatoria y se perderán los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Deportes23/09/2026Javier AparicioJavier Aparicio

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AFA confirmó que Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados de la convocatoria y los juegos ante Bolivia, Burkina Faso y Benin

El defensor del Villarreal arrastra molestias musculares que lo dejan out de la primera citación post-Mundial 2026, mientras que el volante de River se perderá los encuentros tras confirmarse el desgarro que sufrió frente a Huracán. 

Más allá de quedar afuera de los compromisos, ambos dirán presente el próximo 6 de octubre en la despedida de Lionel Messi como integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, que rendirán homenaje al astro rosarino. 

Por los desafectados, aparecen oportunidades para Valentin Gómez, Equi Fernández y Santiago Simón, quienes también fueron convocados y serán analizados por el cuerpo técnico como parte de la "renovación". 

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