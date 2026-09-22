Doble oro para Argentina en hockey con las consagraciones de Los Leones y Las Leonas

Argentina celebró por duplicado en el hockey de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los Leones y Las Leonas derrotaron este martes a Chile en sus respectivas finales y conquistaron las medallas de oro.

El seleccionado masculino fue el primero en consagrarse al imponerse por 3-1. Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini marcaron los goles del equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi.

Los Leones cerraron así un torneo invicto, con cinco victorias, 41 goles a favor y apenas tres en contra. Entre sus resultados se destacó el 22-0 frente a Perú en la primera fecha del Grupo A y otro triunfo por 5-1 ante Chile durante la fase de grupos.

La consagración significó el quinto oro suramericano para el seleccionado masculino, que también había sido campeón en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Además, Los Leones mantienen su invicto histórico en la competencia. En sus cinco participaciones acumulan 24 victorias y un empate, sin derrotas.

En el partido por el tercer puesto masculino, Uruguay obtuvo la medalla de bronce después de superar 3-2 por penales a Brasil, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

"Los Leones":

Porque Argentina venció a Chile y ganó la medalla dorada de hockey masculino en los #JuegosSuramericanos 2026 pic.twitter.com/0GlZtKomss — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 22, 2026

Más tarde llegó el turno de Las Leonas, que también tuvieron a Chile como rival en la definición y consiguieron una contundente victoria por 5-0.

Lara Casas, Pilar Palacio y Catalina Andrade convirtieron para Argentina, mientras que Lourdes Pisthon marcó en dos oportunidades.

El seleccionado femenino, dirigido por Juan Martín López, también completó una campaña perfecta. Antes de la final había vencido 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú. Con el triunfo decisivo cerró su participación con 48 goles a favor y apenas dos en contra.