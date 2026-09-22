Casamientos: sin turnos gratis hasta fin de octubre, pero quedan otras opciones

El Registro Civil de Salta aclaró que no están agotados todos los turnos para matrimonios durante septiembre y octubre. Los cupos completos corresponden únicamente al servicio gratuito que se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13.

La directora del organismo, Fernanda Ubiergo, explicó en diálogo con Aries que todavía hay disponibilidad para ceremonias por la tarde, fuera de la oficina y durante los fines de semana. Además, señaló que el Registro suele reforzar los turnos durante los meses de mayor demanda.

La funcionaria consideró positivo el movimiento de esta época porque el organismo viene observando una disminución importante tanto en matrimonios como en nacimientos. “La temporada alta nos da una esperanza de que esto se pueda llegar a revertir”, sostuvo.

Ubiergo explicó que el período de mayor demanda comienza después de la Fiesta del Milagro, con la llegada de la primavera y los días más cálidos, y se extiende aproximadamente hasta fines de marzo. A partir de allí, la cantidad de matrimonios vuelve a disminuir.