Música, teatro, danza y artesanías: 102 proyectos de Salta recibirán financiamiento

Un total de 102 proyectos culturales de 39 municipios de Salta recibirán financiamiento del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2026, con aportes de hasta $800.000 por iniciativa.

Diego Ashur Más, secretario de Cultura de la Provincia, explicó en diálogo con Aries que este martes se realiza la entrega de los fondos a los proyectos seleccionados, que abarcan propuestas de música, danza, artesanías, teatro y literatura.

La edición 2026 incorporó además la línea “Nuevas Ideas”, destinada a jóvenes de entre 16 y 25 años. La modalidad permitió presentar inicialmente la propuesta mediante un video breve y luego avanzar con acompañamiento técnico para transformar la idea en un proyecto formal. En esta categoría fueron seleccionadas 24 iniciativas de 12 localidades.

Ashur Más señaló que los proyectos comenzarán a ejecutarse una vez acreditados los fondos, por lo que se espera una agenda de actividades culturales distribuida en distintos puntos de la provincia durante los próximos meses.