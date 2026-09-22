Música, teatro, danza y artesanías: 102 proyectos de Salta recibirán financiamiento

Los aportes llegarán a iniciativas de 39 municipios y serán de hasta $800 mil por proyecto.
 
 
 
 
 
Salta22/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FONDO CIUDADANO (1)

Un total de 102 proyectos culturales de 39 municipios de Salta recibirán financiamiento del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2026, con aportes de hasta $800.000 por iniciativa.

Diego Ashur Más, secretario de Cultura de la Provincia, explicó en diálogo con Aries que este martes se realiza la entrega de los fondos a los proyectos seleccionados, que abarcan propuestas de música, danza, artesanías, teatro y literatura.

La edición 2026 incorporó además la línea “Nuevas Ideas”, destinada a jóvenes de entre 16 y 25 años. La modalidad permitió presentar inicialmente la propuesta mediante un video breve y luego avanzar con acompañamiento técnico para transformar la idea en un proyecto formal. En esta categoría fueron seleccionadas 24 iniciativas de 12 localidades.

FONDO CIUDADANO

Ashur Más señaló que los proyectos comenzarán a ejecutarse una vez acreditados los fondos, por lo que se espera una agenda de actividades culturales distribuida en distintos puntos de la provincia durante los próximos meses.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail