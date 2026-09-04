Femicidio de Cintia: la familia marcha hoy y declara ante el fiscal

La familia de Cintia Díaz Orellana, atacada por su pareja, Gastón Ramírez, a la salida de un boliche de Metán, marcha este viernes para pedir justicia. A la par, prestará declaración ante el fiscal penal Nicolás Rodríguez López, quien ayer tomó testimonio a los policías que detuvieron a Ramírez. El femicida se negó a declarar.

Tenía antecedentes

Hace unos días se supo que Ramírez había sido denunciado por golpear a su pareja y a un bebé en 2023. La Justicia ordenó entonces medidas de protección que se mantuvieron hasta octubre de 2024, aunque la Policía no logró ubicarlo porque ya se había mudado hacía tres meses. Al no registrarse nuevas denuncias, la causa terminó archivada. Tres años después de aquella primera denuncia, Ramírez está detenido en Villa Las Rosas por el femicidio de Cintia, que dejó a un niño huérfano.

Buscan testigos

Ramírez, de 26 años, fue imputado por homicidio cuádruplemente calificado y agravado. El fiscal accedió en los últimos días a testimonios de personas que presenciaron una agresión previa contra Cintia, quienes además señalaron la presencia de otros posibles testigos: dos parejas que se movilizaban en moto. Por eso la Fiscalía convocó a que cualquier persona con información sobre el hecho se presente a declarar.