“Que no se nos meta Estados Unidos”: Rossi alertó por la Base Naval Austral

El diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Defensa Agustín Rossi respaldó la decisión de continuar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, aunque lanzó una fuerte advertencia ante una posible participación de Estados Unidos en un proyecto que consideró estratégico para la Argentina.

En N&N por Aries, Rossi recordó que la iniciativa comenzó durante la gestión anterior y cuestionó que el gobierno de Javier Milei la haya mantenido paralizada. “Está bien que decidan seguir construyendo lo que ellos mismos frenaron”, afirmó, y sostuvo que durante casi tres años “no le pusieron un peso” al proyecto.

El exministro puso el foco especialmente en el vínculo con Washington. “Hay que tener un cuidado especial que no se nos meta a Estados Unidos en la construcción de esa base”, sostuvo. Rossi recordó que Milei había planteado la posibilidad de avanzar conjuntamente con Estados Unidos cuando la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, visitó Ushuaia.

La advertencia aparece después de que Milei anunciara nuevos recursos para avanzar con la Base Naval Integrada, presentada por el Gobierno como una pieza estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Rossi también calificó de contradictoria la política oficial y cuestionó la anunciada venta de terrenos cercanos al futuro complejo naval, una decisión que consideró “altamente inconveniente”.