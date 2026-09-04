Kicillof, Massa y Máximo ya mueven sus fichas para la presidencial de 2027

El peronismo comenzó a acelerar su reorganización política de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con Axel Kicillof, Sergio Massa y el kirchnerismo avanzando en construcciones propias mientras intentan preservar un esquema de unidad.

La discusión comenzó a ordenarse después de una reunión que reunió a Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y jefes parlamentarios, donde uno de los principales acuerdos fue defender las PASO como mecanismo para resolver una eventual competencia por la candidatura presidencial.

El objetivo es evitar que las diferencias internas terminen provocando una fractura anticipada. Sin embargo, mientras se sostiene esa tregua, los principales sectores ya comenzaron a mover sus propias fichas.

Axel Kicillof aparece como uno de los dirigentes que más avanzó en la construcción de una estructura nacional. Su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizará el próximo 19 de septiembre un Plenario Federal en Avellaneda, con dirigentes y militantes de distintas provincias.

El encuentro será uno de los primeros movimientos concretos para mostrar al gobernador bonaerense fuera de su territorio y consolidar una estructura con alcance nacional.

Dentro del espacio de Kicillof ya plantean que una eventual candidatura presidencial podría definirse a través de las PASO, en caso de que el mecanismo se mantenga vigente.

En paralelo, Sergio Massa volvió a incrementar su actividad política y territorial. El líder del Frente Renovador viene recorriendo distintos puntos del país y manteniendo encuentros con dirigentes del peronismo, con un discurso centrado en la necesidad de construir unidad para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027.

El massismo busca preservar su capacidad de articulación interna y mantener abierta la posibilidad de competir si finalmente no existe un candidato único.

El kirchnerismo, mientras tanto, tampoco resigna protagonismo. Máximo Kirchner continúa siendo uno de los principales referentes de La Cámpora y mantiene abierta la discusión sobre quién debería representar a ese espacio en una eventual primaria.

La interna volvió a quedar expuesta en los últimos días, con cruces entre sectores cercanos a Cristina Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro, pese a los intentos de mantener una estrategia común frente al Gobierno nacional.

En ese escenario comenzaron a circular distintos nombres como posibles alternativas, aunque por ahora no existe una definición. La discusión pasa menos por elegir inmediatamente un candidato y más por garantizar una herramienta que permita competir sin romper la unidad.

Por eso, la continuidad de las PASO se volvió estratégica para el peronismo. La Libertad Avanza pretende eliminarlas o modificar su funcionamiento, mientras los principales sectores opositores las consideran una vía para ordenar la competencia presidencial.

La disputa está abierta: Kicillof intenta proyectarse nacionalmente, Massa conserva su capacidad de negociación y el kirchnerismo busca no quedar relegado. Por ahora, todos coinciden en sostener la unidad, aunque cada sector ya empezó a construir su propia opción para 2027.