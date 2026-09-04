Rossi, sobre el giro de Milei por Malvinas: “Es parte del juego geopolítico de Trump”

El diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Defensa Agustín Rossi reconoció un cambio favorable en la postura de Javier Milei sobre Malvinas, aunque vinculó el nuevo posicionamiento del Gobierno con la estrategia geopolítica de Donald Trump.

En N&N por Aries, Rossi sostuvo que Milei ratificó la posición histórica argentina según la cual los habitantes de las islas constituyen una población implantada y, por lo tanto, no corresponde aplicar el principio de autodeterminación. Para el legislador, esto coloca al Gobierno “en la misma sintonía” de más de 50 años de reclamos diplomáticos argentinos.

Sin embargo, cuestionó las razones del giro. “Lo que hace Milei no es por un espíritu patriótico”, afirmó, y consideró que responde a las tensiones que mantiene Trump con el Reino Unido. “Milei funciona, como ha funcionado en materia de política internacional, como alfil de Estados Unidos”, señaló.

Rossi también atribuyó una intención electoral a la decisión del Presidente, aunque consideró que difícilmente produzca rédito político entre los votantes opositores o dentro del propio electorado libertario.