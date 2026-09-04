Milei llega a Misiones y los yerbateros lo esperan con un tractorazo

El presidente Javier Milei llegará este viernes a Misiones para cerrar la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), mientras productores yerbateros avanzan hacia Puerto Iguazú con un tractorazo para protestar contra la desregulación del sector.

La movilización reúne a productores y trabajadores de distintas localidades, que se desplazan con tractores, camiones y camionetas. El principal pedido es que el Gobierno nacional restituya facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir nuevamente en el funcionamiento del mercado y en la formación del precio de la materia prima.

Los productores aseguran que, tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023 y otras modificaciones posteriores, quedaron sin herramientas para garantizar valores que cubran los costos de producción.

Un relevamiento citado por el sector estimó en $473,70 el costo por kilo de hoja verde, mientras los productores recibían entre $240 y $300, dependiendo de la zona y del comprador. Hacia el final de la zafra incluso se denunciaron operaciones por valores cercanos a $170.

La protesta busca llegar hasta las inmediaciones del lugar donde se realizará la convención. Los manifestantes prepararon además un documento con sus demandas y pretenden entregárselo personalmente al Presidente.

“Vamos a ir a manifestarnos y mostrar de primera mano la situación caótica que pasamos”, sostuvo uno de los dirigentes del sector.

Otro de los cuestionamientos apunta al fuerte aumento de los costos. Productores compararon que en 2023 el gasoil rondaba los $380 por litro y actualmente se ubica alrededor de los $2.300, mientras que los gastos de cosecha también aumentaron considerablemente.

Desde el sector advierten que el deterioro de la rentabilidad ya comenzó a tener consecuencias sobre la producción, con menor inversión en fertilización y mantenimiento de los yerbales.

La protesta coincidirá con la participación de Milei en la convención del IAEF, que se desarrolla bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida” y reúne a empresarios, ejecutivos financieros, funcionarios y dirigentes políticos.

El Presidente será uno de los principales oradores del encuentro y expondrá sobre la marcha de la economía y las perspectivas del programa económico oficial.

Así, la primera visita de Milei a Misiones desde que asumió la Presidencia tendrá dos escenarios contrapuestos: mientras el mandatario defenderá su modelo ante empresarios y referentes financieros, los productores yerbateros intentarán llevar hasta Puerto Iguazú las consecuencias que atribuyen a la desregulación del mercado.