LLA retoma la reforma electoral, pero no tiene los votos para eliminar las PASO

La Libertad Avanza buscará reactivar durante septiembre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, aunque por ahora no tiene asegurados los votos necesarios para avanzar con uno de sus principales objetivos: la eliminación de las PASO.

La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, será una de las encargadas de retomar las conversaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales. Días atrás anticipó que el oficialismo volverá a reunir a los sectores involucrados para discutir la posible “eliminación o suspensión” de las primarias.

En Casa Rosada buscan acelerar los tiempos y apuntan a que el debate en comisiones pueda comenzar alrededor del 15 de septiembre, con la intención de evitar que la discusión se extienda hasta fin de año.

El principal obstáculo sigue siendo la falta de consenso entre los propios espacios aliados. Mientras el Gobierno pretende eliminar definitivamente las PASO, distintos senadores plantean alternativas o reclaman cambios antes de acompañar la iniciativa.

Dentro de la UCR existen posiciones favorables a conservar las primarias bajo un esquema optativo, mientras que en el PRO también aparecen reparos a una eliminación definitiva.

A esa discusión se suma Ficha Limpia. Algunos bloques aliados reclaman que sea tratada por separado, mientras el oficialismo busca incorporarla dentro de una reforma más amplia que incluya además cambios en los requisitos para los partidos políticos y el financiamiento electoral.

El escenario se volvió todavía más complejo tras las últimas diferencias legislativas entre La Libertad Avanza y sus socios. En el Gobierno reconocen que los reparos del PRO y la UCR en otros proyectos funcionan como una señal de alerta para la discusión electoral y admiten que los aliados buscarán negociar condiciones antes de acompañar.

La Casa Rosada también intenta sumar a los gobernadores para garantizar respaldos en el Congreso. Sin embargo, ya aparecieron mandatarios dialoguistas que expresaron objeciones a la eliminación definitiva de las PASO, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo.

Por ahora, el Gobierno mantiene la decisión política de avanzar con la reforma, pero el resultado dependerá de las negociaciones que se abran durante septiembre. La eliminación de las PASO sigue siendo el punto de mayor resistencia y LLA todavía no cuenta con la mayoría necesaria para aprobarla.