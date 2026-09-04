Malvinas abrió tensión entre Milei y Caputo por el oro del Banco Central

La ofensiva de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas habría abierto una tensión dentro del propio Gobierno por sus posibles consecuencias financieras. Según publicó La Política Online, en el equipo de Luis Caputo existe preocupación por el destino del oro del Banco Central trasladado al exterior y por el impacto que un deterioro de la relación con el Reino Unido podría tener sobre activos argentinos.

La inquietud apareció luego de que Milei anunciara nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas, un endurecimiento de la legislación vigente y mayores herramientas económicas y diplomáticas frente a actores que el Gobierno considere una amenaza para la soberanía nacional.

El punto más sensible es el oro de las reservas del Banco Central. Durante 2024, el Gobierno reconoció que parte de esos activos fueron trasladados fuera del país, aunque nunca informó oficialmente las cantidades involucradas ni su destino final.

Caputo defendió entonces la operación y explicó que mantener el oro en el exterior permitía obtener rendimientos e incluso utilizarlo como garantía para operaciones financieras. Las versiones del mercado ubicaron parte de esas reservas en Londres o en Basilea, aunque el destino nunca fue confirmado oficialmente por el BCRA.

En ese contexto, LPO sostiene que en Economía existe temor a que una escalada diplomática con Londres pueda exponer activos argentinos que eventualmente se encuentren bajo jurisdicción británica.

Por ahora, sin embargo, el Gobierno británico no anunció ninguna medida contra las reservas argentinas ni existe confirmación de que el oro trasladado esté efectivamente depositado en Londres.

La preocupación económica coincidiría además con los preparativos de una Argentina Week en Londres, organizada como parte de la estrategia de Caputo para atraer inversiones y fortalecer vínculos con el mercado financiero internacional. Según la publicación, el endurecimiento del discurso presidencial complicó ese escenario.

El contraste apareció después de la cadena nacional del jueves, en la que Milei anunció que la Argentina utilizará herramientas “diplomáticas, económicas, judiciales y legales” frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion.

El Presidente adelantó sanciones contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones no autorizadas en Malvinas, además de una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que integrará, entre otras áreas, a Economía.

La disputa por Sea Lion se convirtió así en un punto donde comienzan a cruzarse la política exterior y la estrategia económica del Gobierno. Mientras Milei endurece la posición frente al Reino Unido, Caputo busca preservar el acceso de la Argentina a mercados internacionales y atraer financiamiento externo.

Hasta ahora no hubo un enfrentamiento público entre ambos funcionarios. La existencia de la tensión y la preocupación por posibles represalias económicas surge de información atribuida a fuentes del Gobierno y no fue confirmada oficialmente por Economía.

El interrogante vuelve, sin embargo, a colocar en primer plano una discusión pendiente desde 2024: cuánto oro salió del país, dónde se encuentra actualmente y bajo qué jurisdicción están depositadas esas reservas.