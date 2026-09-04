Ganancias en jubilaciones: cómo frenar los descuentos y recuperar el dinero

Los jubilados a quienes les descuentan Impuesto a las Ganancias pueden recurrir a la Justicia para intentar frenar esas retenciones y reclamar la devolución de los montos ya descontados.

La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, explicó que la vía es un amparo contra ARCA y ANSES. Según detalló, dentro de esa presentación también puede pedirse una medida cautelar para que el descuento se suspenda mientras avanza la causa.

La consulta surgió por los haberes de jubilados docentes. Toyos sostuvo que no deberían pagar Ganancias sobre la jubilación y que quienes ya sufrieron retenciones pueden reclamar judicialmente la restitución de esas sumas.

“Hay que hacer un amparo contra ARCA y contra ANSES”, resumió la especialista, quien señaló que la cautelar puede permitir que el descuento deje de aplicarse antes de que exista una sentencia definitiva.