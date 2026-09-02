Salta sumó a Sofía Inés Escudero como nueva jueza en lo Civil y Comercial

El distrito judicial centro sumó una nueva jueza en el fuero Civil y Comercial. Se trata de Sofía Inés Escudero, a quién le tomó juramento la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero. Escudero está al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación.

Por otra parte, hay una serie de concursos abiertos en el Consejo de la Magistratura. Hoy se realizará la audiencia de nota a cuatro postulantes que superaron la prueba escrita para el cargo de Defensor Oficial Civil N°2 del Distrito Judicial Sur de Metán. Mientras que para el cargo de Defensor Oficial Penal N° 16 del Distrito Judicial del Centro, el Consejo elevó la terna vinculante de Liliana Paola Jorge de Castro, Rolando Bernardo Medina y Ramiro Javier Tejerina.

Además, se desarrollan los concursos para aspirantes de Asesores de Incapaces del Distrito Centro. Para los cargos de Asesor de Incapaces Nº 3 y 5, el Consejo de la Magistratura aceptó la postulación de 27 aspirantes, en cada caso.

Al Consejo lo preside el juez de Corte, Gabriel Chibán; es vice el funcionario legislativo Raúl Romeo Medina y son consejeros: por los jueces, Eduardo Barrionuevo; por el Ministerio Público, el procurador Pedro García Castiella y por los abogados de la matrícula, Eduardo Romani, Humberto Pedro Burgos (h) y María Paula Majul.

Los consejeros de la Cámara de Diputados, son Gastón Galíndez, Raúl Romeo Medina y Frida Fonseca.