Cuota alimentaria: autos, viajes y hasta Instagram sirven para probar ingresos ocultos

Cuando el progenitor trabaja en la informalidad, es monotributista o esconde sus ingresos, reclamar la cuota alimentaria puede volverse mucho más difícil. La abogada Florencia Bobbatto explicó en N&N por Aries que, en esos casos, muchas veces hay que reconstruir el nivel de vida del deudor para demostrar su capacidad económica.

La letrada señaló que pueden analizarse vehículos, viajes, consumos con tarjetas, ropa y hasta publicaciones en Instagram. “La madre se tiene que convertir en detective”, graficó, al describir el desgaste que implica reunir pruebas cuando no existe un recibo de sueldo o bienes registrados que permitan saber con claridad cuánto gana la otra parte.

Bobbatto aclaró que este tipo de elementos puede servir para acreditar el nivel de vida del deudor y fortalecer el reclamo, especialmente cuando formalmente no figura con ingresos o patrimonio a su nombre. Según explicó, la dificultad aumenta con la informalidad laboral, porque obliga a buscar indicios por fuera de los registros tradicionales.

Para iniciar el reclamo, indicó que primero debe existir una instancia formal. El proceso puede comenzar con una mediación prejudicial y, si no hay acuerdo o la otra parte no se presenta, queda habilitada la demanda de alimentos. Una vez judicializado el caso, puede solicitarse de manera inmediata una cuota provisoria mientras continúa el trámite.

La abogada también señaló que, cuando existen ingresos formales, suele tomarse como referencia un porcentaje del sueldo, aunque el monto puede variar según la cantidad de hijos y las condiciones particulares de cada familia. Además, mencionó el índice de crianza como otro parámetro que puede utilizarse para estimar los gastos.

Bobbatto remarcó además que el proceso puede generar un fuerte desgaste económico y emocional, especialmente para las madres que sostienen los gastos cotidianos mientras intentan avanzar con el reclamo. Para quienes no pueden afrontar un abogado particular, recordó que existen espacios de orientación y atención gratuita a través del Colegio de Abogados.