Historias reales y humor sin filtro: el stand up gana público en Salta

Para Rosi Orellana, el stand up no parte de inventar una historia sino de mirar de otra manera lo que ya pasó. Papelones, frustraciones, miedos y situaciones absurdas terminan sobre el escenario convertidas en material para hacer reír.

En diálogo con N&N por Aries, la comediante explicó que la base de su trabajo es la experiencia personal. “Es contar una verdad en el lenguaje de comedia”, resumió, y aseguró que en su propio material cerca del 80% de las situaciones son reales.

Esa cercanía con lo cotidiano es también una de las claves del crecimiento del género en Salta. No hace falta vivir exactamente la misma historia para entender el chiste: alcanza con reconocer la vergüenza, la incomodidad o el absurdo detrás de lo que cuenta quien está sobre el escenario.

Orellana llevará esta noche a la Usina Cultural, por ejemplo, las particulares experiencias con su perro salchicha y distintas situaciones personales que, contadas desde afuera, parecen exageradas. Según explicó, muchas veces ocurre lo contrario: lo más absurdo es justamente lo que sucedió de verdad.

El vínculo con el público completa esa dinámica. Aunque cada comediante prepara previamente su monólogo, la reacción de los espectadores puede modificar la función, abrir una conversación inesperada o generar material nuevo en el momento.

“Si vos conectás con el público, ahí funciona tu material”, explicó Orellana, al señalar que esa exposición también obliga al comediante a estar atento permanentemente al ánimo de la sala.

La salteña destacó además que las mujeres suelen ser quienes más se animan a participar desde las butacas, mientras que los hombres tienden a mostrarse más reservados, especialmente cuando asisten acompañados.

Esta noche, desde las 21, Orellana compartirá escenario en la Usina Cultural con Alfonsina Barraza, Santiago Gobernatti y La Quipi. Cada uno llevará experiencias distintas, pero con una misma lógica: encontrar humor en situaciones reconocibles y transformar por un rato los problemas cotidianos en una historia para reírse juntos.