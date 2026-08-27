Senadores buscan proteger la producción de banana salteña

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó un proyecto de ley que establece un marco de protección fitosanitaria para proteger la producción bananera local del ingreso de enfermedades u hongos que puedan llegar a afectarla.

En tal sentido, el representante de Chicoana, Esteban D’Andrea, informó que, de las 100.000 toneladas de bananas que se producen anualmente en el país, 72.000 las aporta Salta, por lo que se trata de una actividad de suma importancia por la cantidad de empleo que produce de forma directa e indirecta.

Así, explicó que el proyecto nace a partir de que Nación desreguló el esquema de protección y alteró de esta forma las condiciones preventivas por lo que expone a la región al ingreso de plagas u hongos.

De esta forma, el proyecto apunta a fortalecer el marco de protección fitosanitaria de la banana de origen provincial frente al riesgo de plagas ausentes en territorio salteño hasta ahora.

A partir de la aprobación definitiva del proyecto, la Provincia solicitará una serie de requisitos a quienes busquen ingresar bananas a la región, tales como autorización fitosanitaria y declaración jurada de procedencia y destino.

“Todo esto, sabiendo que el control del comercio exterior forman parte de las atribuciones de SEANASA a nivel nacional, pero ello no disminuye la competencia de la Provincia en materia de control. No significa usurpar funciones federales, sino ejercer un control de sanidad para verificar que ningún producto ingrese eludiendo controles de salubridad”, aseguró el legislador, y sentenció: “No se pretende una barrera comercial, se pretende proteger el área sanitaria sin interferir a las facultades de Nación”.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.