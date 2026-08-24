El Gobierno permitió que el dólar mayorista supere los $1.500 por primera vez

El dólar mayorista subió once pesos o 0,7% este lunes a $1.510, un máximo nominal para esta cotización, en una rueda con USD 535,8 millones operados en el segmento de contado.

El tipo de cambio oficial amplía a 25 pesos o 1,7% el ascenso en agosto, una tasa que se aproxima a la de la inflación mensual -y también al nivel de la tasa de interés en pesos-, mientras que en 2025 la suba alcanza los 55 pesos o 3,8 por ciento.

“Con la suba de hoy, la más alta para un día lunes en varias semanas, el dólar mayorista alcanza nuevos máximos históricos”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. El Banco Central estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.871,95, por lo tanto el dólar mayorista quedó ahora a 361,95 pesos o 24% de ese límite ara la flotación.

El economista Gustavo Ber subrayó que “el dólar mayorista cruza finalmente los $1.500, mientras los operadores siguen atentamente la dinámica de las intervenciones, en especial cuando además ya quedan sólo unas ruedas para el fixing de otra Lelink, lo cual mensualmente suele abrir espacio a una pulseada. También la evolución de las tasas en pesos sigue en el centro de la escena, ya que una estabilización de las mismas se convierte en condición necesaria para aspirar a una mejorar de la actividad económica”.

El dólar al público también negoció al alza: en el Banco Nación ganó 15 pesos o 1%, a $1.530 para la venta, también un récord nominal. El dólar blue, en tanto, ganó diez pesos o 0,6%, a 1.560 pesos.

La presión alcista para el dólar también se observó en las paridades financieras, dado que el “contado con liquidación” alcanzaba los $1.598,50, en los más alto desde el 28 de julio.

Todos los contratos de dólar futuro fueron negociados con alzas en un rango de 0,2% y 0,5%, con negocios en pesos por el equivalente a USD 1.366,6 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más operadas, con vencimiento a fin de agosto, subieron seis pesos o 0,4%, a 1.514 pesos.

“Consideramos que tal vez el Gobierno aguarde a ver si el mercado determina un nivel mas estable de tasas, a la vez que también esta por verse el impacto de la medida sobre ampliación de empresas pasibles de recibir crédito en dólares, que implicaría compras en el mercado de cambios por parte del BCRA”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

Martin Mazza, director de MM Investments, señaló que “Argentina ya tiene una masa importante de dólares dentro del sistema. El desafío ahora es transformar esos dólares en crédito productivo. Si eso ocurre, no sólo puede aumentar el financiamiento disponible para las empresas: también puede ayudar a construir un mercado de crédito en dólares más profundo y menos dependiente de distorsiones cambiarias”.

“Mientras muchos miran la evolución del dólar billete, los bonos en pesos podrían mostrar rendimientos muy elevados medidos en términos de dólar, si la economía sigue mostrando superávit fiscal, superávit de balanza comercial de bienes y superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos”, comentó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comentó que “el secretario de Finanzas Federico Furiase afronta esta semana un desafío crucial al buscar renovar $16,6 billones en deuda en moneda local durante la segunda licitación de agosto. La atención del mercado se concentra en la tasa de refinanciamiento que obtendrá el Palacio de Hacienda, luego de que en el primer llamado del mes la renovación superara a duras penas el 100%”.

Infobae