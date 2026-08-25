EDESA amplía su Programa de Oficios para mujeres

EDESA continúa ampliando el alcance de su Programa de Oficios con una nueva propuesta de formación en electricidad domiciliaria destinada a mujeres y diversidades. Este martes 25 de agosto, EDESA renovó su compromiso con la formación en oficios a través de la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO), en el marco del programa Constructoras.

En esta nueva edición se dictará un curso de Electricidad Nivel II en Salta Capital y otro de Nivel I en Orán, entre septiembre y noviembre de 2026.

Además de aportar los materiales necesarios para las capacitaciones, EDESA incorporará un módulo de habilidades blandas, con contenidos vinculados al mercado laboral actual, proyecto de vida, perfil laboral y herramientas para la inserción laboral.

La propuesta forma parte de un proceso que EDESA sostiene desde 2023, con cursos de electricidad básica domiciliaria desarrollados tanto en Salta Capital como en distintas localidades del interior. En este recorrido, más de 140 mujeres ya accedieron a instancias de formación en oficios, incorporando conocimientos técnicos que pueden convertirse en nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo.

La iniciativa refleja el valor de articular capacidades entre el sector privado, el Estado y las instituciones educativas para generar propuestas de formación conectadas con las necesidades del mundo laboral.

Con cada nueva capacitación, EDESA continúa fortaleciendo el compromiso con la formación y el desarrollo de las comunidades, impulsando iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo.