El Parque BMX de zona norte tendrá una nueva pista de Pump Track

El Parque BMX de Ciudad del Milagro, en la zona norte de la ciudad, comenzó a ser reacondicionado con una serie de obras que incluirán modificaciones en la pista y la incorporación de nuevos sectores para la práctica deportiva.

Uno de los principales trabajos será la elevación de la rampa de largada, sobre la que además se instalará una cubierta metálica. El proyecto contempla también la construcción de una nueva pista de Pump Track, un circuito diseñado para ser recorrido mediante impulsos y movimientos corporales.

Las intervenciones alcanzarán otros sectores del predio, donde se colocarán bancos, kits de living alto, cestos para residuos, cartelería vertical y bicicleteros.

También están previstas tareas de reforestación y recuperación de los espacios verdes que rodean las instalaciones.

Según lo informado, las obras tendrán un plazo de ejecución de 45 días corridos. Durante ese período se pidió a quienes concurren al parque respetar las restricciones e indicaciones dispuestas en los sectores donde se desarrollan los trabajos.