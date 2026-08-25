El Gobernador recibió a Margarita Ponce, la niña salteña que ganó “Es Mi Sueño”

El gobernador Gustavo Sáenz recibió a Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años que se consagró campeona de la primera temporada del programa televisivo “Es Mi Sueño".

Sáenz felicitó a Margarita por su consagración, destacó su esfuerzo y el orgullo que representa para todos los salteños. “Es un ejemplo de talento, de sueños que se cumplen con trabajo y de la fuerza de nuestra cultura”, expresó el Gobernador, quien destacó que Salta es cuna de poetas y cantores.

Margarita, que estuvo acompañada por mamá Cecilia González, le contó al Gobernador que comenzó a cantar en el quincho de su tío, espacio donde nació su pasión por el folclore que hoy la llevó a uno de los escenarios más importantes del país. Su sueño es continuar con su carrera artística y presentarse en los escenarios más importantes del país.

En la final en vivo realizada el pasado 18 de agosto en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Margarita se impuso ante los ocho finalistas con su interpretación de “La Arenosa”, de Mercedes Sosa, que le valió la ovación del público y del jurado. La joven cantante, oriunda de Salta, se convirtió en la ganadora más joven del certamen.

Del encuentro, el mandatario relató que "Margarita con apenas 11 años ya nos llena de orgullo. Con su talento y su amor por el folclore se consagró campeona de “Es Mi Sueño”, llevando nuestra música y nuestras raíces a todo el país. Tuve el honor de compartir un momento con ella y hasta nos animamos a cantar juntos “La Arenosa”, la canción con la que brilló en el certamen".

Finalmente, Gustavo Sáenz alentó a la pequeña artista a seguir "soñando en grande y llevando a Salta siempre con vos. Esto recién empieza".

La reunión contó con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales finalizó con el compromiso del mandatario de seguir acompañando a los jóvenes talentos salteños que dejan en alto el nombre de la provincia en todo el país.