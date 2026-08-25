Prometía rendimientos de hasta 60% semanal: fue condenada por 48 estafas

Patricia Jimena Vidaurre fue condenada por 48 hechos de estafa vinculados a la financiera ilegal Inversiones Alyson, que captaba dinero bajo la promesa de obtener rendimientos semanales de entre el 40% y el 60%.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado acordado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). Vidaurre reconoció su responsabilidad penal y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Además, deberá pagar $35 millones en concepto de compensación económica a las víctimas, distribuidos en nueve cuotas. La Justicia mantendrá embargado un inmueble de la condenada hasta que complete el pago.

La investigación comenzó en agosto de 2025, después de que damnificados denunciaran que entregaban dinero de manera presencial o mediante transferencias. Las operaciones se coordinaban principalmente por grupos de WhatsApp.

Según la investigación, al comienzo se cumplían los pagos prometidos, lo que generaba confianza e impulsaba a los inversores a aportar mayores sumas y sumar nuevos participantes. Con el tiempo, los pagos comenzaron a demorarse hasta interrumpirse por completo.

La imputación inicial comprendía 32 hechos, pero la incorporación de nuevas denuncias, transferencias, conversaciones y documentación permitió elevar la acusación a 48 estafas.

Vidaurre había sido detenida el 28 de agosto de 2025 junto a su pareja y al hijo de este. El proceso contra ambos continúa. Tras la condena, el juez ordenó la inmediata libertad de la mujer y le impuso reglas de conducta durante tres años.