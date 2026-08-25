Prometía rendimientos de hasta 60% semanal: fue condenada por 48 estafas
Judiciales25/08/2026
Patricia Vidaurre recibió tres años de prisión condicional y deberá pagar $35 millones a las víctimas. Un inmueble seguirá embargado.
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La presentación habla de un presunto circuito de fondos desde España y Estados Unidos. La Justicia deberá definir ahora qué tribunal investigará el caso.
La Justicia profundiza la investigación contra Alberto Fernández por violencia de géneroJudiciales25/08/2026
El juez pidió testimonios de integrantes de la custodia y nueva documentación médica de Fabiola Yáñez antes de definir cómo continúa el expediente.
Desde los 14 años podrán ser juzgados: así funcionará desde septiembre el nuevo régimen penal juvenil
Ivana ChañiJudiciales25/08/2026
Defensoras penales juveniles de Salta explicaron qué medidas podrán aplicarse, cuándo habrá prisión y cómo se garantizará la defensa.
Femicidio de Cintia Díaz: Gastón Ramírez se abstuvo de declarar y seguirá detenidoJudiciales24/08/2026
Este lunes se realizó la audiencia de imputación del sospechoso de causar la muerte violenta de la mujer con la que mantenía una relación de pareja.
Caso turistas francesas: tras el pedido de la Fiscalía, Gustavo Lasi estaría dispuesto a “contar la verdad”
Ivana ChañiJudiciales24/08/2026
Juan José Lasi habló por Aries tras el pedido para revisar el sobreseimiento de Walter y volvió a cuestionar la investigación del doble crimen.
Crimen de las turistas francesas: la Fiscalía busca reabrir la investigación sobre Walter Lasi
Ivana ChañiJudiciales24/08/2026
El Ministerio Público Fiscal pidió anular las resoluciones que lo sobreseyeron entre 2012 y 2013. Cuestiona cómo se valoraron las pruebas y sostiene que una nueva pericia no descarta su participación.
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Auditoría: $20 millones de “Tartagal Trabaja” quedaron sin verificar en la gestión Mimessi
Ivana ChañiMunicipios24/08/2026
El informe publicado en el Boletín Oficial detectó faltantes de documentación en programas, obras y pagos de la gestión municipal 2020.
Con un stand propio, personal de la empresa realizará recarga de saldo y venta de tarjetas y brindará asesoramiento sobre los distintos beneficios vigentes.
Tras el femicidio de Cintia Díaz Orellana, advirtieron que Salta registra casi un caso por mes y reclamaron reforzar la prevención.
Las Leonas empataron con Bélgica, quedando como primeras del grupo. El jueves a 15.30 (hora de la Argentina) jugarán ante Australia.
José "jota" Figueroa cumplía prisión perpetua por el crimen ocurrido en agosto de 2023 en El Tipal. Fue hallado sin vida en el penal y se investigan las circunstancias del hecho.