AFA bajo sospecha: investigan un supuesto circuito de fondos desde España y EE.UU.

Una nueva denuncia por presunto lavado de activos volvió a poner bajo la lupa a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación alcanza a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni y plantea la existencia de un supuesto circuito de dinero proveniente principalmente de España y Estados Unidos, que habría pasado por empresas, intermediarios y financieras antes de llegar a la AFA o a personas vinculadas con sus autoridades.

Por el momento, se trata de una hipótesis presentada ante la Justicia que deberá ser investigada y eventualmente comprobada en sede judicial.

El expediente estuvo inicialmente en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien se declaró incompetente para investigar el presunto lavado de activos y remitió la causa a la Justicia Federal.

Tras esa decisión, el caso quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir ahora si la investigación continúa en Comodoro Py o si corresponde enviarla a otro tribunal.

La discusión aparece porque en Campana ya se tramita otra causa vinculada con Toviggino. En ese expediente se investiga la compra de una propiedad en Pilar valuada en alrededor de US$17 millones, además del origen de los fondos y una posible utilización de testaferros.

La Cámara Federal de Casación resolvió recientemente que esa investigación continúe en Campana, aunque la discusión por la competencia judicial todavía podría llegar a la Corte Suprema.

Ahora, Servini deberá determinar si la nueva denuncia tiene conexión suficiente con las causas ya abiertas o si debe avanzar como un expediente independiente.

De esta manera, la presentación suma un nuevo frente judicial para la conducción de la AFA y vuelve a poner en discusión el origen y el recorrido de fondos vinculados con Tapia, Toviggino y la entidad que conduce el fútbol argentino.