La Justicia profundiza la investigación contra Alberto Fernández por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez.

La decisión se produce luego de que la Cámara Federal rechazara el planteo de nulidad presentado por la defensa del exmandatario, pero al mismo tiempo ordenara profundizar una serie de medidas probatorias que habían sido solicitadas durante la investigación.

Entre esas medidas, Rafecas dispuso avanzar con declaraciones de integrantes de la custodia presidencial y requirió documentación médica vinculada a Yáñez. El objetivo es incorporar nuevos elementos antes de definir los próximos pasos procesales.

Fernández se encuentra procesado por lesiones leves reiteradas, lesiones graves y amenazas coactivas, delitos que habrían sido cometidos durante su relación con Yáñez. El expresidente rechaza las acusaciones.

La causa comenzó a partir de información obtenida en otra investigación judicial, cuando surgieron mensajes y fotografías vinculados a presuntos episodios de violencia. A partir de ese material, la Justicia abrió un expediente específico y avanzó con la investigación.

En paralelo, la defensa de Fernández llevó su reclamo hasta la Cámara Federal de Casación Penal, donde busca que se declare la nulidad de lo actuado durante la etapa en que la causa estuvo a cargo del juez Julián Ercolini.

Con las nuevas medidas ordenadas por Rafecas, el expediente continuará sumando prueba antes de que la Justicia resuelva si avanza definitivamente hacia la etapa de juicio oral.