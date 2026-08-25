Desde los 14 años podrán ser juzgados: así funcionará desde septiembre el nuevo régimen penal juvenil

A partir del 5 de septiembre comenzará a regir el nuevo régimen penal juvenil nacional, que establece que los adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 podrán ser responsabilizados por delitos y llevados a juicio bajo un sistema especial.

En un video difundido por la Defensoría Penal Juvenil, las doctoras Mariana Onetto, Vanesa Argüello y Marta Vigueras Dellmans explicaron los principales cambios y aseguraron que Salta está preparada para afrontar la implementación del nuevo esquema.

Según detallaron, el régimen estará integrado por jueces, fiscales y defensores especializados y no prevé una única respuesta frente a todos los delitos. Las medidas dependerán de la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación del adolescente.

Entre las alternativas aparecen tareas comunitarias, prohibiciones específicas y reparación del daño, mientras que para los delitos graves podrá aplicarse una pena de prisión, que no podrá superar los 15 años.

Las defensoras remarcaron además que todo adolescente tendrá derecho a contar con un abogado desde el inicio del proceso. Si no dispone de uno particular, el Estado deberá garantizarle un defensor público especializado en materia penal juvenil.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse en septiembre y obligará a que cada intervención judicial sobre adolescentes se desarrolle dentro de un régimen específico, distinto del previsto para adultos.