Día del Peluquero: por qué se celebra cada 25 de agosto

Cada 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero, una jornada destinada a reconocer a quienes se dedican al corte, peinado y cuidado del cabello.

Según publicó AIM Digital, el origen de la fecha se remonta al siglo XIII y está vinculado con Luis IX de Francia, quien habría otorgado a su peluquero una categoría social superior, en una época en la que el oficio estaba asociado a sectores populares. El monarca murió el 25 de agosto de 1270 y esa fecha quedó vinculada posteriormente a la actividad.

En Argentina, la celebración también desarrolló una historia propia. En 1877, el peluquero y director teatral Domingo Guillén reunió a trabajadores del sector en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, encuentro que impulsó la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

Más tarde, en 1940, un Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino estableció el 25 de agosto como día de celebración para la actividad.

La fecha quedó además reconocida por la Ley 23.947, sancionada en 1991, que instituyó el Día del Trabajador Peluquero.

Con el paso del tiempo, la actividad sumó nuevas técnicas y especialidades, desde coloración y tratamientos capilares hasta barbería y asesoramiento de imagen, aunque mantiene una tradición que se transmite de generación en generación.