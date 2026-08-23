Más de seis mil consultas y 140 cirugías oftalmológicas en el Materno Infantil

La Unidad de Oftalmología del Hospital Público Materno Infantil realizó 6.048 consultas durante el primer semestre de 2026 y superó las 140 cirugías.

La atención incluye controles para niños y adultos, estudios para detectar problemas de visión y operaciones de distinta complejidad. Parte de esas cirugías se resuelven directamente en el hospital, sin necesidad de derivar a los pacientes a otros centros.

El servicio también cuenta con un ecógrafo oftalmológico que permite realizar estudios bajo anestesia general, algo especialmente útil para pacientes pediátricos.

Además, el equipo sale todos los meses al interior de la provincia. Atiende a más de 100 pacientes por mes en Guachipas, La Viña, Isla Cañas, Morillo y Los Toldos, y a otros 80 mensuales en centros de salud.

Alejandro Jardín, responsable de la Unidad de Oftalmología, explicó que una parte importante de quienes llegan al servicio no tiene obra social, por lo que buscan acercar la atención tanto desde el hospital como en los operativos fuera de la Capital.