Magallanes reaviva la tensión diplomática entre Argentina y Chile

El Gobierno de Chile anunció que enviará una nota formal de protesta a la Argentina luego de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía en la zona de Magallanes y el Pasaje de Drake.

La polémica se originó durante una entrevista en el canal “La Fábrica del Podcast”, donde Valverde se refirió al valor estratégico del extremo austral y expresó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, además de remarcar la importancia de mantener presencia en una zona que definió como una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

Las palabras provocaron una rápida reacción en Santiago. La Cancillería chilena ratificó que la soberanía del país sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y sostuvo que esa posición se encuentra respaldada por los tratados firmados entre ambos países en 1881 y 1984.

El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna pidió además a las autoridades argentinas actuar con responsabilidad en sus declaraciones y evitar expresiones que puedan generar confusión sobre los límites acordados entre ambos países.

Desde el Gobierno chileno también descartaron que exista alguna discusión pendiente sobre la pertenencia del Estrecho. El ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, sostuvo que se trata de territorio “indiscutiblemente chileno” y remarcó que los tratados vigentes establecen con claridad la situación jurídica de la zona.

La controversia vuelve a generar tensión diplomática entre Argentina y Chile en torno al extremo austral. Por el momento, no hubo una respuesta pública del Gobierno argentino al anuncio de la nota de protesta.