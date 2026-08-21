Tremenda sanción de FIFA: Paredes recibió 10 partidos de suspensión tras la final del Mundial

La FIFA aplicó durísimas sanciones a integrantes de la Selección Argentina por los incidentes registrados durante la final del Mundial 2026 ante España, disputada el pasado 19 de julio en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió castigar con 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares a Leandro Paredes, convirtiéndolo en el jugador argentino que recibió la sanción más severa por los hechos ocurridos durante la definición del campeonato.

Pero la sanción contra Paredes no fue la única. Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada fue sancionado con un partido y 30.000 dólares.

Además, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, recibió tres partidos de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Las medidas fueron adoptadas luego del informe presentado por el procurador designado en los casos disciplinarios y de ética, relacionado con los incidentes registrados en la final que Argentina y España disputaron el 19 de julio.

Dura sanción también para la AFA

La FIFA también sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino con 321.000 dólares de multa por distintos incumplimientos del Código Disciplinario, relacionados con manifestaciones ajenas a lo deportivo, conducta incorrecta del equipo, discriminación y agresiones racistas por parte de aficionados, además de cuestiones vinculadas al orden y la seguridad.

Como parte de la sanción, la AFA deberá disputar sus próximos dos partidos como local con una restricción del 50% en la capacidad de espectadores.

Además, FIFA determinó que 100.000 dólares de los 321.000 de la multa deberán ser destinados a un plan para combatir la discriminación.

La resolución también establece que parte de la sanción quedará suspendida durante un período probatorio: uno de los dos partidos y 100.000 dólares de la multa quedarán sujetos a esa condición.

Paredes, ante un largo parate

La sanción de 10 partidos para Leandro Paredes es, sin dudas, la medida que más repercute sobre la Selección Argentina. El mediocampista deberá cumplir una extensa suspensión en los próximos compromisos internacionales oficiales, aunque la resolución está vinculada a los incidentes ocurridos en la final del Mundial.

Argentina, campeona del mundo, deberá ahora afrontar una etapa de recambio con varios de sus futbolistas afectados disciplinariamente. Y Paredes, uno de los referentes del plantel, tendrá que esperar para volver a ponerse la camiseta de la Selección.

La FIFA fue contundente: diez partidos afuera para Paredes y una multa de 90.000 dólares. Un golpe fuerte para el mediocampista y para la Selección Argentina.