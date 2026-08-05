Diputados de Salta....¿pero para quién?

La respuesta parece obvia: a Salta.

Pero en la política argentina las respuestas obvias suelen ser las primeras víctimas de la disciplina partidaria.

La Constitución dice que los diputados representan al pueblo de la Nación. Pero para llegar al Congreso necesitan los votos de una provincia. En nuestro caso, los votos de los salteños.

Y ahí empieza una discusión que no es jurídica. Es política.

Porque una banca puede estar físicamente en Buenos Aires, pero electoralmente nació en Salta.

El problema aparece cuando algunos legisladores llegan a la Capital y parecen sufrir una curiosa amnesia geográfica: recuerdan perfectamente dónde queda la Casa Rosada, dónde está la oficina del jefe de bloque y hasta dónde funciona el timbre para votar… pero se olvidan del camino de regreso a la provincia que los eligió.

No es un fenómeno nuevo.

La historia argentina está atravesada por la tensión entre Buenos Aires y las provincias. Unitarios y federales discutieron —y bastante más que discutieron— sobre quién concentraba el poder, quién administraba los recursos y cuánto pesaba el interior en las decisiones nacionales.

Pasaron dos siglos.

Cambiaron los caballos por aviones, las cartas por WhatsApp y los caudillos por presidentes de bloque.

Pero algunas discusiones siguen sorprendentemente vigentes.

El 6 de agosto de 2025 tuvimos un ejemplo interesante.

La Cámara de Diputados debatió dos temas particularmente sensibles: el financiamiento de las universidades nacionales y la emergencia pediátrica vinculada al Hospital Garrahan.

En ambos casos, los diputados salteños votaron divididos.

Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega y Emiliano Estrada acompañaron ambas iniciativas.

Emilia Orozco, Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata votaron en contra.

Y no estoy diciendo que todos los legisladores de una provincia tengan que votar igual.

Eso sería absurdo.

La democracia existe precisamente porque podemos pensar distinto.

La pregunta es otra:

¿Qué pesa más cuando llega el momento de levantar la mano?

¿La realidad de la provincia que te eligió?

¿O la orden política del espacio nacional al que pertenecés?

Porque representar no significa solamente tener domicilio en Salta durante la campaña.

Representar significa defender intereses.

Y cuando hablamos de universidades, salud, discapacidad, jubilaciones, obra pública o recursos para las provincias, ya no estamos hablando de discusiones abstractas de Buenos Aires.

Estamos hablando de salteños.

De estudiantes salteños.

De jubilados salteños.

De familias salteñas.

De personas que probablemente nunca entren al Congreso, pero que con su voto decidieron quién debía sentarse allí.

Y acá aparece otra paradoja maravillosa de nuestra política.

Durante las campañas todos descubren el federalismo.

Se sacan fotos con empanadas, recorren barrios, abrazan comerciantes, hablan del interior profundo y prometen que “Salta tendrá voz en Buenos Aires”.

Después llegan al Congreso y, en algunos casos, la voz de Salta termina misteriosamente sincronizada con el jefe político nacional.

Debe ser un problema de señal.

Porque el federalismo no consiste en poner “Salta” debajo del nombre del diputado en la pantalla de televisión.

El federalismo se demuestra cuando hay que votar.

Un legislador nacional no es un delegado automático del Presidente.

Tampoco debería ser un empleado del gobernador.

Ni un soldado de un partido.

Es un representante.

Y representar implica algo bastante incómodo en estos tiempos: tener criterio propio.

A veces habrá que acompañar al Gobierno nacional.

A veces habrá que enfrentarlo.

Pero siempre debería existir una pregunta antes de votar:

¿Qué significa esta decisión para la gente que me puso acá?

Porque una provincia sin representantes que defiendan sus intereses termina teniendo legisladores, pero no representación.

Y esa diferencia parece semántica hasta que llega una votación importante.

Entonces se vuelve política.

Y también electoral.

Por eso quizás deberíamos empezar a mirar menos lo que nuestros legisladores dicen cuando vienen a Salta y bastante más lo que votan cuando están en Buenos Aires.

Porque los discursos pueden escribirse.

Las fotos pueden producirse.

Los posteos pueden editarse.

Pero el tablero del Congreso tiene una virtud extraordinaria:

no usa filtros.

Marca verde, rojo, abstención o ausencia.

Y ahí, frente a ese tablero, se termina el relato.

Queda solamente una pregunta:

cuando llegó el momento de votar, ¿a quién representaste?