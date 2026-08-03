Brindará una capacitación para prevenir consumos problemáticos

Buscando cuidar la salud y el bienestar de los salteños, la Municipalidad de Salta, lanza una capacitación llamada: "Consumos Problemáticos: Herramientas para la Prevención, Detección y Acompañamiento".

Esta propuesta surge como una respuesta ante la necesidad de abordar de manera integral los desafíos que presentan las adicciones y los consumos de riesgo en la actualidad.

La iniciativa se desarrollará en dos encuentros gratuitos durante el mes de agosto en el Teatro Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240, el primero este miércoles 5 desde las 8.30.

El enfoque principal será capacitar para identificar señales tempranas de consumo problemático, implementar estrategias eficaces de prevención y establecer pautas claras de acompañamiento y derivación, tanto para personas afectadas como para sus familias y entornos cercanos.

Se invita especialmente a participar a docentes, personal de salud, referentes comunitarios, integrantes de ONGs, estudiantes y a cualquier vecino interesado en formarse en esta temática.

Al respecto, la Licenciada en Psicología, Silvina Wayar, destacó el trabajo del municipio y el compromiso con estas causas, ya que según ella es muy necesario este tipo de encuentros para poder descubrir casos, trabajarlos y abordarlos.

La participación es libre y gratuita pero debido a la capacidad del Teatro, se requiere inscripción previa. Los interesados en asegurar su lugar deben comunicarse al 387 4504055.