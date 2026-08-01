Crece la morosidad: la deuda promedio bancaria alcanza los $3 millones

La deuda promedio de las personas en mora con el sistema bancario asciende a $3 millones por habitante y se ubica en $1,5 millones al sumar compromisos bancarios y no bancarios, de acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que existen alrededor de 2,2 millones de morosos en Buenos Aires, 500 mil en Córdoba, 400 mil en Santa Fe y 340 mil en la Ciudad de Buenos Aires. Otro relevamiento reveló que cuatro de cada diez jubilados contrajeron deudas durante los últimos dos años.

El especialista financiero Leonardo Ferrucci atribuyó parte del problema a las tasas elevadas y al “vicio de prestar caro”. También sostuvo que las billeteras virtuales pueden favorecer la inclusión financiera cuando facilitan el acceso de trabajadores informales y pequeños emprendimientos.